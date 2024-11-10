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Драка

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Ноябрь
Бастрыкина заинтересовало дело драки школьников в Ростове-на-Дону
10 ноября, 14:18
Октябрь
Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону
Горожан возмутили камеры видеонаблюдения в туалете одной из школ на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Негодованием родители учеников поделились в соцсетях 23 октября.
23 октября, 18:35
В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня
21 октября, 07:07
Совет по межэтническим отношениям рассмотрит конфликт с цыганами в школе под Ростовом
18 октября, 13:45
Попало и девушкам: массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова
18 октября, 11:38
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова
Мужчину, который стрелял во время драки в центре Ростова, нашли и задержали, сообщили в ГУ МВД по области.
5 октября, 17:29
Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону
5 октября, 05:26
Сентябрь
Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой
24 сентября, 06:34
Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове
22 сентября, 06:30
В Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос
13 сентября, 17:02
Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за массовой драки детей в Аксае
8 сентября, 10:42
Август
Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону
18 августа, 10:23
На Табачке в Ростове произошла массовая драка
11 августа, 10:51
Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове: видео
11 августа, 09:56
Июль
Толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку
28 июля, 14:46
Драка в Ростове-на-Дону завершилась стрельбой
23 июля, 05:05
Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
19 июля, 04:56
Июнь
В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов
30 июня, 10:36
Массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео
В Интернете разместили видео, на котором показана драка нескольких мужчин в Ростове-на-Дону, ролик появился в Telegram-каналах.
14 июня, 11:46
Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове
9 июня, 10:24

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