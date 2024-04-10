rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дрон-камикадзе

Выбрать дату
Апрель 2024
Ростовская область может подвергнуться новой массированной атаке беспилотников
10 апреля 2024, 07:04
Май 2023
В Краснодаре назвали подробности повреждений зданий на Морской
В Краснодаре на улице Морской получили повреждения здания, сообщил в соцсетях глава города Евгений Наумов.
26 мая 2023, 05:33
Жители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской
В Краснодаре здание на улице Морской могло получить повреждения из-за удара беспилотником, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
26 мая 2023, 05:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика