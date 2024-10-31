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Дроны

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«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября
Ночью 31 октября над Ростовской областью сбили почти десяток беспилотников. О том, как пережили атаку дронов, местные жители рассказали в соцсетях.
31 октября, 06:13
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников
Девять дронов сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 31 октября, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале. По данным местных жителей из соцсетей, атаку отразили после полуночи.
31 октября, 05:04
«Дом у меня затрясся»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку
В ночь на 30 октября силами ПВО сбили семь беспилотников над Неклиновским районом Ростовской области. Звуки взрывов разбудили население около 02:00–03:00 мск. Жители рассказали в соцсетях, как они пережили атаку БПЛА.
30 октября, 05:41
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
23 октября, 05:00
Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников в ночь на 21 октября.
21 октября, 05:21
Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области
Атаку дронов отразили в Ростовской области в ночь на 21 октября, сообщает глава региона Василий Голубев.
21 октября, 05:01
«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе
В городе Новошахтинске Ростовской области местных жителей напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом они сообщили в социальных сетях.
13 октября, 06:00
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
«Пролетали над домом»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА
После атаки беспилотников 10 октября на Ростовскую область местные жители стали делиться в соцсетях, как для них прошла эта ночь.
10 октября, 05:34
Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
10 октября, 05:04
«После этого гул»: инверсионные следы появились в небе над Ростовской областью
Жители Ростовской области сняли на камеру белые следы в небе над Таганрогом, снимки появились в соцсетях 9 октября.
9 октября, 09:19
Губернатор Голубев назвал последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
Крупный пожар произошел в Ростовской области в результате падения обломков сбитого беспилотника, о последствиях атаки БПЛА сообщает глава региона Василий Голубев.
9 октября, 05:27
Губернатор Голубев заявил о десяти беспилотниках, атаковавших Ростовскую область
Десяток беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 9 октября, сообщает губернатор Ростовской области.
9 октября, 05:22
Военные сообщили о попытке террористической атаки в Ростовской области 4 октября
В Ростовской области с помощью ПВО пресекли террористическую атаку с применением беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.
4 октября, 05:05
Сентябрь
Из-за пожара в Ростовской области объявили режим ЧС
Из-за крупного пожара в Селивановском сельском поселении Милютинского района Ростовской области ввели режим ЧС, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
29 сентября, 16:09
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
29 сентября, 06:06
Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью
В Ростовской области при падении обломков четырех сбитых беспилотников начался пожар, сообщает глава региона в своем telegram-канале.
28 сентября, 23:08

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