«Дом у меня затрясся»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку

В ночь на 30 октября силами ПВО сбили семь беспилотников над Неклиновским районом Ростовской области. Звуки взрывов разбудили население около 02:00–03:00 мск. Жители рассказали в соцсетях, как они пережили атаку БПЛА.