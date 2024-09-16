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Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске
16 сентября, 08:54
Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»
27 марта, 06:17
2023
Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 млрд рублей
Из Ростовской области в зону спецоперации были переданы различные грузы на сумму 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram.
27 декабря 2023, 14:58
Был свидетелем поджога: в Ростовской области пропал участник СВО, приехавший в отпуск
13 ноября 2023, 12:17
Ростовчане заявили о намечающейся массовой драке в парке на Чкаловском
30 июля 2023, 07:25
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37

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