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ДТП

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3 ноября
Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП
3 ноября, 15:19
Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове
3 ноября, 10:39
Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога
3 ноября, 05:59
2 ноября
В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток
В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «перевертышем». Авария произошла ранним утром 2 ноября, сообщает региональная ГАИ.
2 ноября, 19:33
В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой
2 ноября, 11:25
Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео
Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.
2 ноября, 07:46
1 ноября
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
1 ноября, 13:11
Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП травмы получили восемь человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
1 ноября, 09:13
Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
1 ноября, 08:36
Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.
1 ноября, 08:20
Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?
1 ноября, 08:00
Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог
1 ноября, 06:27
Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону
1 ноября, 04:42
31 октября
Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области
31 октября, 09:43
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону
31 октября, 04:50
30 октября
На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском
30 октября, 19:16
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП
30 октября, 14:44

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