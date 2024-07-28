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ДТП с подростком

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2024
Двоих подростков и взрослого увезли на скорой с места ДТП в Азове
В аварии в городе Азов Ростовской области пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
28 июля 2024, 06:35
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 июня 2024, 06:09
В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети
26 апреля 2024 года на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе водитель наехал на опору линии электропередач. Причиной послужило утомление, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
26 апреля 2024, 19:53
2023
В Ростовской области автомобиль съехал с трассы, пострадали три человека
В Ростовской области автоледи превысила скорость, слетела с трассы и сбила дорожный знак, подробностями поделились в пресс-службе донской ГИБДД.
19 февраля 2023, 07:48
В Ростовской области снова переставили камеры фиксации нарушений ПДД
В Ростовской области произошла плановая ротация камер фиксации нарушений ПДД, сообщили в правительстве региона.
2 февраля 2023, 10:19

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