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ДТП с ребенком

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2024
Двоих детей экстренно госпитализировали после ДТП на западном обходе Ростова
В Ростове-на-Дону автомобиль не уступил дорогу транспортному средству, имевшему преимущество, и спровоцировал серьезное ДТП, сообщает областное УГИБДД.
16 августа 2024, 17:08
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 июня 2024, 06:09
В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети
26 апреля 2024 года на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе водитель наехал на опору линии электропередач. Причиной послужило утомление, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
26 апреля 2024, 19:53
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок
Суд вынес приговор в отношении водителя, устроившего смертельную аварию на трассе в Ростовской области в феврале прошлого года, сообщает местное СМИ.
4 января 2024, 05:37
2023
Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области
В результате аварии трое человек получили смертельные травмы в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.
4 ноября 2023, 05:25
Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок
В Ростовской области произошла авария, в которой травмы получил 8-летний ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
24 сентября 2023, 07:26
Женщина с четырехлетним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой травмы получили женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
10 сентября 2023, 06:01
Появилось видео с места страшного ДТП под Ростовом, где погиб 15-летний подросток
3 сентября 2023, 06:26
Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой погиб один ребенок и пострадали двое человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
3 сентября 2023, 05:29
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»
В Ростовской области несовершеннолетний, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с «Газелью», сообщает региональное УГИБДД.
31 августа 2023, 08:56
В ДТП на трассе в Ростовской области пострадал 9-летний ребенок 29 июля
В результате аварии на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» травмы получил девятилетний ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
30 июля 2023, 05:38
Водитель без прав с судимостью сбил 7-летнюю девочку на трассе в Ростовской области
Не имеющий водительского удостоверения водитель вечером 28 июля сбил ребенка в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.
29 июля 2023, 07:00
Водитель в Ростовской области сбил бежавшую по дороге школьницу
В Ростовской области под колесами автомобиля оказалась девочка, которая перебегала дорогу, рассказали в УГИБДД по региону.
18 июня 2023, 19:56
Водитель сбил 10-летнюю девочку в Ростовской области
В Ростовской области под колесами автомобиля оказалась девочка, переходившая дорогу по переходу, сообщили в региональном УГИБДД.
1 июня 2023, 08:27

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