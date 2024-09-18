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ДТП в Ростовской области

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Сентябрь 2024
Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге
23-летний парень скончался в результате ДТП в Таганроге, подробностями аварии поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
18 сентября 2024, 11:19
Август 2024
Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом
На 1027-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
27 августа 2024, 14:17
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Ночью в Шахтах в ДТП с иномаркой погиб 20-летний водитель мотоцикла, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
24 августа 2024, 09:47
УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области
22 августа 2024, 17:42
Июль 2024
Иномарка протаранила трактор дорожных рабочих на мосту Стачки в Ростове
28 июля 2024, 05:34
Июнь 2024
Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Новочеркасске, подробностями поделились в управлении ГИБДД Ростовской области.
26 июня 2024, 05:58
Женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области
Авария произошла на трассе в Ростовской области 25 июня, подробностями поделились в управлении ГИБДД по региону.
25 июня 2024, 17:41
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 июня 2024, 06:09
Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло под Ростовом, подробностями поделились в управлении ГИБДД.
22 июня 2024, 11:32
Иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области
Два человека пострадали в ДТП с автобусом «Москва — Махачкала» и иномаркой, поделились подробностями в управлении ГИБДД по Ростовской области.
17 июня 2024, 06:39
В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе
85-летняя женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
15 июня 2024, 09:17
Водитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления
1 июня 2024, 15:55
Апрель 2024
В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал
Неизвестный водитель ночью устроил ДТП в Таганроге, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
14 апреля 2024, 05:45
В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина
В результате аварии на подъезде к Ростову-на-Дону смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
7 апреля 2024, 06:09
Февраль 2024
Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке
Грузовая машина буквально раздавила легковой автомобиль с людьми на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
24 февраля 2024, 06:43
Один погиб и трое пострадали из-за водителя без прав в Ростовской области
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 февраля 2024, 11:51
В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов
В результате аварии на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области пострадали два пешехода, сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.
18 февраля 2024, 05:51
Январь 2024
Пробка в 20 км сковала М-4 в Ростовской области. Что случилось?
28 января 2024, 17:37
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок
Суд вынес приговор в отношении водителя, устроившего смертельную аварию на трассе в Ростовской области в феврале прошлого года, сообщает местное СМИ.
4 января 2024, 05:37
Декабрь 2023
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»
В результате аварии в Ростовской области погибли четверо человек еще четыре человека получили травмы, сообщает «Интерфакс».
23 декабря 2023, 07:21

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