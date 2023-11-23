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Дворник

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Ноябрь 2023
«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улиц
23 ноября 2023, 15:18
Октябрь 2023
Стало известно, какие зарплаты платят сотрудникам компании в Ростовской области
13 октября 2023, 06:31
Июль 2023
Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой пост
Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов уходит со своего поста по собственному желанию, пишут СМИ.
3 июля 2023, 10:44

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