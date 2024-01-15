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Дворы

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На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей
В Ростовской области собираются направить 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий, об этом сообщили донские СМИ.
15 января, 15:49
Август 2023
В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток
29 августа 2023, 14:45
Июль 2023
Дворы затопило на Буденновском в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону прорвало трубу и затопило дворы домов на проспекте Буденновский, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
7 июля 2023, 05:17

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