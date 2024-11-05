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Дым

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Ноябрь
Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?
5 ноября, 10:23
Октябрь
«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе
19 октября, 11:55
Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове
Кровля в цехе по производству металлопластиковых окон в промзоне Ростова полыхает на площади порядка 900 квадратных метров.
19 октября, 11:35
Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону
В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что загорелось на Западном в Ростове днем 19 октября.
19 октября, 11:22
Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех
19 октября, 11:05
«Аж глаза режет!»: жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара
10 октября, 08:29
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.
10 октября, 06:24
Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном
5 октября, 10:31
Сентябрь
Видимость на трассе в Ростовской области упала до нескольких метров из-за пожара
30 сентября, 12:16
Видимость на трассе М-4 «Дон» упала до нуля из-за пыльной бури и пожара
29 сентября, 13:12
Черный дым везде: появились кадры горящего леса после атаки БПЛА в Ростовской области
29 сентября, 10:30
Пожар вспыхнул на левом берегу в Ростове напротив Кумженской рощи
26 сентября, 13:12
Самый чистый воздух среди городов России выявили в Ростове-на-Дону
Ростов вышел в лидеры по самому чистому воздуху среди городов России, следует из актуальной карты загрязненности воздуха на платформе nebo.live.
20 сентября, 09:18
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Житель Таганрога погиб при пожаре, который сам же устроил, оставив непотушенную сигарету, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
19 сентября, 10:37
Крупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в Ростове
19 сентября, 04:56
Уголовное дело возбудили из-за гибели инвалидов при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в Азовском районе, сообщает региональный Следком.
17 сентября, 10:46
Огонь столбом вдоль дороги: появились страшные кадры пожара на Левобережной в Ростове
15 сентября, 17:13
Апокалипсис: появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове
15 сентября, 15:55
Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу
15 сентября, 15:49
Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
15 сентября, 15:06

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