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Егорлыкский район

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2024
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится
Автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на трассах в Ростовской области. Из-за этого увеличивается риск попасть в ДТП.
20 октября, 07:10
С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые отключения телевидения
Из-за профилактических работ временно пропадет телерадиосигнал в некоторых муниципалитетах Ростовской области. Помехи могут начаться с 21 октября.
19 октября, 04:57
Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
Настоящее бабье лето настанет в Ростове на новой рабочей неделе. О дождях, тумане и потепление сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
7 октября, 05:17
Автоматы для игры в страйкбол передали бойцам на фронт из Ростовской области
Для тренировки военных на фронт из Егорлыкского района передали страйкбольные ружья, сообщили в администрации муниципалитета.
27 сентября, 10:41
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
Проливные дожди накроют Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди 17 сентября почти во всех районах Ростовской области, информация об этом размещена на платформе «Яндекс. Погода».
17 сентября, 07:32
Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области
20 января, 10:15
Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области
10 января, 09:07
2023
На скорой из суда увезли ростовчанку, которую против воли держали в психушке
12 октября 2023, 16:47
«Сатанизма нет»: правозащитник предсказал исход суда по жительнице Ростова в психушке
12 октября 2023, 09:21
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
На публикацию RostovGazeta о принудительном пребывании и лечении в психбольнице ростовчанки Светланы Говоровой поступила реакция от уполномоченного по правам человека в Ростовской области Анатолия Харьковского.
4 октября 2023, 10:58
«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
2 октября 2023, 16:08
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
29 сентября 2023, 13:09
«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района
14 сентября 2023, 09:45
«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку
12 сентября 2023, 16:36
Правозащитник рассказал, как ростовчанка оказалась в психушке после ссоры с мужем
12 сентября 2023, 07:19
В Ростовской области в 2023 году поставят пять остановочных павильонов вблизи трасс
В Ростовской области до конца этого года возле трасс появятся еще пять остановочных комплексов, сообщили в правительстве региона.
24 июля 2023, 11:29

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