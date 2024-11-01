Егорлыкский район

Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице

На публикацию RostovGazeta о принудительном пребывании и лечении в психбольнице ростовчанки Светланы Говоровой поступила реакция от уполномоченного по правам человека в Ростовской области Анатолия Харьковского.