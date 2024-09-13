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Экология в Ростове

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2024
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке
13 сентября, 08:57
Для Ростова закупят 40 троллейбусов и 35 электробусов
Новые троллейбусы будут ходить в отдаленные районы Ростова, сообщили в городской администрации.
29 марта, 13:47
2023
Бочки с неизвестными химикатами вывезли на берег реки в Ростове
24 декабря 2023, 14:43
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
6 декабря 2023, 17:47
Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов
1 декабря 2023, 11:29
В Ростове продолжают рекультивацию свалки бытовых отходов
На полигоне твердых бытовых отходов в Ростове начали возводить защитный экран для рекультивации, рассказал Алексей Логвиненко.
19 июля 2023, 18:47
Ростов вошел в топ-10 городов России с высоким качеством жизни
30 июня 2023, 11:38

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