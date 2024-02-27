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Экскурсии в Ростове

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Февраль 2024
На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей
В Ростове на прием иностранных гостей выделили более четырех миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.
27 февраля 2024, 16:14
Сентябрь 2023
В День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии
Бесплатные экскурсии можно посетить в Ростове в День города, сообщили в городской администрации.
14 сентября 2023, 06:59
Май 2023
Ростовчане могут посетить бесплатные экскурсии по городу с 13 мая
Бесплатные пешеходные экскурсии будут проводиться в Ростове, сообщили в администрации города.
4 мая 2023, 09:41

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