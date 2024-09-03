Когда лучше покупать квартиру в Ростове в 2024 году

В России, в том числе Ростовской области, этим летом не стоит ждать снижения стоимости жилья, сообщил корреспонденту RostovGazeta российский ученый, кандидат экономических наук и техноброкер Сергей Гатауллин.