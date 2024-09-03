rostovgazeta.ru
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Эксперт

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Сентябрь
Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги
3 сентября, 04:34
Август
Жители Ростовской области массово отказываются от отдыха за границей из-за цен
23 августа, 10:34
Экс-депутат оценил вероятность вторжения в Ростовскую область по «курскому сценарию»
20 августа, 11:21
Июль
Врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова
29 июля, 14:31
Что будет с ПВЗ Wildberries в Ростове, пока разводятся владельцы маркетплейса
25 июля, 09:31
Май
Когда лучше покупать квартиру в Ростове в 2024 году
В России, в том числе Ростовской области, этим летом не стоит ждать снижения стоимости жилья, сообщил корреспонденту RostovGazeta российский ученый, кандидат экономических наук и техноброкер Сергей Гатауллин.
28 мая, 10:30
Март
Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге
9 марта, 07:57
Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году
5 марта, 17:23
Январь
Ученые рассказали, что будет с медузами в Азовском море из-за морозов
Донские ученые рассказали, как повлияют морозы на популяцию медуз в Азовском море, об этом сообщил ихтиологи одного из главных вузов Ростовской области Сергей Дудкин.
18 января, 16:03
В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»
В Ростове ресторан передумал отменять концерт солиста «Несчастный случай» после полной продажи билетов, об этом сообщили донские СМИ.
16 января, 13:14
Декабрь 2023
МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год
В Ростове-на-Дону во время новогодней ночи спасатели будут предотвращать запуски фейерверков, сообщил глава регионального УМЧС Сергей Филиппов на пресс-конференции.
26 декабря 2023, 14:49
Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина
22 декабря 2023, 07:17
В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%
21 декабря 2023, 15:53
Ноябрь 2023
Стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова
9 ноября 2023, 09:23
Октябрь 2023
В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября
В России, в том числе Ростовской области, повысят пенсии тем, кому недавно исполнилось 80 лет, сообщила Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
26 октября 2023, 06:34
Эксперт заявил, что нельзя оставлять на ночь телефон на зарядке
Доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий из Австралии Ритеш Чу выяснил, что длительная зарядка телефона может ему навредить, пишет Daily Mail.
20 октября 2023, 13:19
Сентябрь 2023
Климатолог Иошпа дал прогноз по пыльным бурям в Ростовской области
В Ростовской области до конца года, скорее всего, не будет пыльных бурь, сообщил климатолог Александр Иошпа.
27 сентября 2023, 06:24
Жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо
23 сентября 2023, 15:18
Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области
Цены на куриные яйца и рыбу в Ростове-на-Дону оказались самыми высокими среди других городов региона, следует из данных Ростовстата.
22 сентября 2023, 05:21
«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове
События в Карабахе вносят психологический дискомфорт в отношения между армянским и азербайджанским народами в Ростовской области. Но большинство людей сохраняют мудрость. Она удержит две крупные диаспоры донского региона от каких-либо столкновений, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.
20 сентября 2023, 15:18

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