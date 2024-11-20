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Экспорт

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2024
Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин
Стало известно, из-за чего растут цены на бензин в Ростовской области и в целом в России. Информация об этом опубликована на сайте Центрального Банка страны.
20 ноября, 19:23
В каких условиях работают производители масла на Дону и какой путь они прошли
6 сентября, 09:54
В музее истории Ростова-на-Дону появится зал, посвященный СВО, за 9 млн рублей
30 августа, 14:57
Что будет с ценами на ростовских АЗС после запрета на экспорт бензина
Минэнерго ввело запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний. Что теперь будет с ценами на бензин, в материале «Новых известий».
2 августа, 07:50
Жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро
26 июня, 11:09
Эксперт не исключил проблемы с иностранной валютой в Ростове
24 июня, 07:04
Как сильно может подорожать бензин в Ростовской области в 2024 году
13 апреля, 07:19
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
В Ростовской области заметили «фантомные» куриные яйца на полках магазинов, пока ростовчане пробираются по заснеженным улицам на лыжах и готовятся к реконструкции подземных переходов в центре города.
9 января, 15:33
2023
Ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца
22 декабря 2023, 11:23
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
В Ростовской области в ноябре зарегистрировали снижение количества мяса и яиц на прилавках магазинов, сообщает Центробанк.
20 декабря 2023, 12:57
ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области
20 декабря 2023, 08:33
Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии
Министерство иностранных дел Японии объявило, что ростовский НИИ попал в санкционные списки, документы появились на портале иностранного ведомства.
15 декабря 2023, 10:42
В Турции откроется офис присутствия Ростовской области
В Турции появится офис присутствия Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
12 декабря 2023, 12:27
Дончанам рассказали, когда ожидать очередное падение курса рубля
25 ноября 2023, 11:08
Правительство РФ заявило о снижении цен на топливо в Ростовской области
6 октября 2023, 12:24
Экономист назвал причину зернового экспортного коллапса в Ростовской области
Практически полная остановка экспорта зерна из Ростовской области якобы связана с неофициальными рекомендациями Минсельхозпрода России. Это утверждает «Город N».
3 октября 2023, 13:22
Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО
Ростовская область стала лидером Южного федерального округа по экспорту несырьевых неэнергетических товаров, об этом сообщили представители Российского экспортного центра.
30 сентября 2023, 08:14
Эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель
21 сентября 2023, 08:52
Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов
14 сентября 2023, 17:16
Топливный кризис: Почему дорожает бензин и куда пропал дизель в регионах
13 сентября 2023, 09:14

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