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Экстремизм

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2024
Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм
Ростовские рэперы из группы Каста могут стать авторами экстремистского альбома. Активисты движения «Ветераны России» попросили проверить последний сборник треков музыкантов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
2 ноября, 07:02
Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях
31 октября, 13:37
Суд в Ростове дал четверым террористам 44 года колонии на всех
В Ростове вынесли приговор нескольким террористам. На четверых общий срок составил 44 с половиной года, следует из данных Южного окружного военного суда.
9 октября, 20:19
В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки
В Ростовской области вынесли приговор шести экстремистам, принадлежащих запрещенной в РФ организации МОО «Союз Славянских Сил Руси». Сведения предоставила Объединенная пресс-служба региональных судов.
16 августа, 17:03
Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве
В Москве и в Ростове задержали участников экстремистской и запрещенной в России организации. Члены банды избивали людей на улицах в разных российских городах, пишет ТАСС.
9 июня, 09:56
В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации
Южный окружной военный суд в городе Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, обвиняемому в поддержке запрещенной террористической группировки, сообщает пресс-служба суда.
18 апреля, 10:16
В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области задержали шесть участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Алля-Аят»*, пишет ТАСС.
27 марта, 13:17
В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии
5 марта, 13:17
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
7 февраля, 11:09
У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ
20 января, 17:21
2023
В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента
25 декабря 2023, 11:28
Что будет в Ростове с признанной экстремистской организацией секс-меньшинств
1 декабря 2023, 15:03
Жителя Ростова осудили за призывы в соцсетях к насилию против людей
14 ноября 2023, 14:00
Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев
30 октября 2023, 13:31
Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей
В Ростовской области осудят троих жителей Новочеркасска, обвиняемых в экстремисткой деятельности, рассказали в региональном Следкоме.
6 сентября 2023, 16:16
В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России
4 сентября 2023, 07:27
Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов
30 августа 2023, 08:16
В Ростове во время военного мятежа неизвестные распространяли вражеские листовки
В Ростове сотрудники полиции предотвратили распространение агитационных листовок во время мятежа 24 июня, об этом сообщили в отчете городского управления МВД России.
29 июня 2023, 16:42
В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»
В Ростове задержали трех судимых мужчин, которые вступили в экстремистскую организацию в исправительной колонии и контролировали соблюдение «воровских понятий», подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
29 июня 2023, 13:32
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину за подготовку к государственной измене
В Южном окружном суде пройдет заседание по делу жителя Алушты Альберта Круглова, который обвиняется в подготовке к госизмене и участии в террористической организации, об этом рассказал портал ТАСС.
14 апреля 2023, 11:17

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