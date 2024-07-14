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Экстренные сирены в Ростовской области

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2024
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.
14 июля 2024, 07:05
Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля
17 апреля 2024, 08:25
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
В Таганроге из-за атаки беспилотников включили системы оповещения, об этом сообщили местные жители и подписчики военкора Владимира Разина.
10 апреля 2024, 07:16
2023
Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября
29 сентября 2023, 06:08
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
27 сентября 2023, 15:00
Системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре
В Ростове на октябрь запланированы проверки систем оповещения населения о ЧС, заявили в администрации города.
17 сентября 2023, 10:16
В Ростове жители Военведа сообщают о работе систем оповещения 24 июня
В Ростове на Военведе жители жалуются на работу систем оповещения населения 24 июня, об этом рассказали донские СМИ.
24 июня 2023, 08:36
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
В Ростовской области отменили проверку сирен экстренного оповещения населения, об этом сообщили местные власти.
25 апреля 2023, 10:15

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