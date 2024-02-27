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Экстренные ситуации

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Февраль
В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы
В Таганроге ведутся антитеррористические учения, дончан призвали сохранять спокойствие, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.
27 февраля, 12:37
Ноябрь 2023
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон
25 ноября 2023, 14:45
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
25 ноября 2023, 07:24
Сентябрь 2023
Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября
19 сентября 2023, 10:21
Август 2023
Власти в Ростове внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС
В Ростове-на-Дону внесли изменения в положение о работе автоматизированной системы оповещения местных жителей, говорится в документах на сайте городской администрации.
22 августа 2023, 11:14

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