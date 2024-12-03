rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Экстренные службы

Выбрать дату
Декабрь
Появились подробности смерти преподавателя в университете Ростова
Появились кадры и подробности смерти преподавателя одного из ростовских вузов. Как сообщают СМИ, женщине стало плохо на рабочем месте.
3 декабря, 20:07
Ноябрь
Тело женщины нашли в вагоне поезда на ж/д вокзале «Ростов Главный»
4 ноября, 07:03
Октябрь
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали сообщения о гранате, которую обнаружили в центре донской столицы.
30 октября, 19:58
Сентябрь
Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника
24 сентября, 11:00
Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 08:06
Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб 12-летний мальчик. Детали ДТП сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
20 сентября, 07:35
Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
16 сентября, 18:38
Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове
3 сентября, 18:42
Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации
Систему видеонаблюдения за ландшафтными пожарами расширят в Ростовской области до конца года, сообщили в региональном правительстве.
2 сентября, 09:35
Июль
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
3 июля, 15:39
Июнь
Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове
Депутат Госдумы России от Ростовской области Антон Гетта обвинил диспетчера службы «112» в грубом отношении к людям после атаки беспилотников на Азов, сообщает 1Rnd.
19 июня, 15:54
Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове
9 июня, 06:17
Апрель
К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения
11 апреля, 16:58
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова
9 апреля, 16:32
МВД прокомментировало заявление о мине-лепесток на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону поступило заявление о якобы существующей опасности на одной из улиц города, рассказали в областном УМВД.
5 апреля, 13:52
Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове
В Ростове из-за подозрительной коробки оцепили участок на 2-й Краснодарской, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
4 апреля, 14:52
Март
Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах России 24 марта станет Днем общенационального траура, об этом объявил президент России Владимир Путин во время выступления, посвященного теракту в ТЦ «Крокус Сити Молл».
23 марта, 12:53
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика