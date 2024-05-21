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Экзамены в школах

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Май 2024
Ростовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ
С 20 мая по всей России стартовали экзамены, напомнили «Новые известия».
21 мая 2024, 14:02
Июль 2023
В Ростове на 35% увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ в 2023 году
В Ростове 76 детей написали ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам, подробностями поделился глава администрации Алексей Логвиненко.
17 июля 2023, 17:22
Май 2023
Какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области составили рейтинг профессий, популярных у абитуриентов. На кого можно пойти учиться и куда поступить, в материале RostovGazeta.
26 мая 2023, 04:43

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