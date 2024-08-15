rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Электричество в Ростове

Выбрать дату
2024
Предприниматели массово воруют электроэнергию в Ростовской области
В Ростовской области выявлено 490 случаев незаконного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
15 августа 2024, 15:33
2023
Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове
Электротранспорт постепенно восстанавливает свою работу в Ростове, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
18 декабря 2023, 09:23
Ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий
16 ноября 2023, 08:04
Поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове
Поставщик электроэнергии самоустранился от восстановления подачи ресурса на улицу Стабильную, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
7 сентября 2023, 07:58
В Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей
Ростовский филиал «Россети Юг» перешел на работу в особом режиме из-за штормового предупреждения и обильных дождей, об этом сообщили в администрации Волгодонского района Ростовской области.
12 июля 2023, 08:59
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 22 и по 28 мая
В Ростове-на-Дону будут отключать электричество в течение следующей недели, с 22 по 28 мая, сообщает «Донэнерго».
20 мая 2023, 05:04
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 14 мая
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся большого количества домов с 10 по 14 мая, сообщает «Донэнерго».
6 мая 2023, 11:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика