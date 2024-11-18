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Электричка

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2024
С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области
18 ноября, 17:19
В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку
12 июля, 15:35
Мужчину атаковали перцовым баллончиком в электричке в Ростовской области
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в человека из перцового баллончика, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
11 июня, 07:54
«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни
27 апреля, 12:40
Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области
28 марта, 17:06
Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля
11 марта, 13:57
В Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте
2 марта, 17:39
Ростовская область закупит восемь новых электричек в 2024 году
2 марта, 12:48
Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки
В Ростовской области электричкам, перевозящим дончан из Ростова в Таганрог и обатно, добавят две остановки, объявление появилось на портале СКППК.
14 февраля, 07:32
Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области
13 февраля, 17:31
Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля
В Ростове собираются внести изменение в расписание пригородных поездов до Азова и Степной, об этом сообщили в пресс-службе СКППК.
3 февраля, 10:21
В Ростове изменится расписание электричек с 15 января
13 января, 12:17
Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области
10 января, 09:07
Стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области
7 января, 08:29
2023
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
16 декабря 2023, 11:39
В Ростове и Таганроге запустят дополнительные вечерние поезда с 19 ноября
18 ноября 2023, 09:58
В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички
В Ростовской области закупят 10 новых пригородных поездов за более чем 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
16 ноября 2023, 16:05
Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог
С 19 ноября по маршруту «Ростов-Таганрог» будут курсировать дополнительные вечерние поезда, сообщили в СКЖД.
14 ноября 2023, 09:50
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
В Ростовской области с 1 ноября жители смогут провезти домашних животных в пригородных поездах бесплатно, об этом рассказали в сообществе «Электрички Кавказа».
2 ноября 2023, 06:47
На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда
19 октября 2023, 14:59

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