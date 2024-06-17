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Электрички в Ростовской области

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2024
Электричка из Ростова-на-Дону до Ейска станет скоростной
Рельсовый автобус запустили между Ростовом и Ейском, сообщает Telegram-канал «Электрички Кавказа».
17 июня 2024, 11:21
Сразу пять городских электричек отменят в Ростове с 23 мая
В Ростове откажутся от пяти маршрутов городских электричек, зато в городе появится один новый, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
21 мая 2024, 13:37
Зарядки для телефонов появятся в электричках в Ростовской области
Четыре модернизированные электрички поступят в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе СКЖД.
7 апреля 2024, 12:41
Электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по другому расписанию
Расписание пригородных проездов изменится в ближайшее время, предупредили в СКЖД.
17 марта 2024, 10:15
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
5 марта 2024, 16:16
Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области
24 января 2024, 10:50
В Ростове изменится расписание электричек с 15 января
13 января 2024, 12:17
Новые электрички с разъемами для зарядки запустили между Ростовом и Таганрогом
Новые электропоезда с разъемами USB-зарядки и контейнерами для раздельного сбора мусора появились на маршруте из Ростова в Таганрог, пишет «Молот».
8 января 2024, 08:01
2023
В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички
В Ростовской области закупят 10 новых пригородных поездов за более чем 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
16 ноября 2023, 16:05
Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября
9 ноября 2023, 12:37
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
В Ростовской области с 1 ноября жители смогут провезти домашних животных в пригородных поездах бесплатно, об этом рассказали в сообществе «Электрички Кавказа».
2 ноября 2023, 06:47
В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября
21 октября 2023, 10:27
Маршрут электрички «Ростов — Сальск — Куберле» продлили до поселка Зимовники
Электричка «Ростов — Сальск — Куберле» будет ходить до поселка Зимовники, сообщили в СКЖД.
24 июля 2023, 12:32
На Дону изменится расписание электричек «Ростов — Таганрог» с 19 июня
В Ростовской области предупредили об изменениях расписания пригородных поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом, информацию об этом предоставила пресс-служба донского Минтранспорта.
14 июня 2023, 09:45
Расписание некоторых электричек изменится в Ростовской области с 1 июня
С 1 июня в Ростовской области поменяется расписание некоторых электричек, сообщили в СКППК.
24 мая 2023, 15:22

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