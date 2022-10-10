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Емельянов Михаил Васильевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 9 мая 1962, г. Ростов-на-Дону

Партия: "Справедливая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Государственной Думы ФС РФ

Биография

1994 - 1995

Депутат Законодательного собрания Ростовской области

1995 - По настоящее время

Депутат Госдумы ФС РФ

Медиапортрет

Медиапортрет

По словам главы российской делегации в ПАЧЭС по правам и политическим вопросам Михаила Васильевича Емельянова, украинская сторона не пригласила российскую на заседание ассамблеи в конце года в Киеве.

Четыре политические партии в Государственной думе седьмого созыва представят 13 депутатов Ростовской области, сообщили в донской ЦИК. "Справедливороссов" представит Михаил Емельянов.

Материалы СМИ

В Госдуму прошли 13 донских депутатов

Четыре политические партии в Государственной думе седьмого созыва представят 13 депутатов Ростовской области, сообщили в донской ЦИК.

Украина проигнорировала заседание комитета ПАЧЭС в Ростове

Украинская делегация не приехала в Ростов на заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в среду, передает корреcпондент RostovGazeta.

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