Емельянов Михаил Васильевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 9 мая 1962, г. Ростов-на-Дону
Партия: "Справедливая Россия"
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Депутат Законодательного собрания Ростовской области
Депутат Госдумы ФС РФ
По словам главы российской делегации в ПАЧЭС по правам и политическим вопросам Михаила Васильевича Емельянова, украинская сторона не пригласила российскую на заседание ассамблеи в конце года в Киеве.
Четыре политические партии в Государственной думе седьмого созыва представят 13 депутатов Ростовской области, сообщили в донской ЦИК. "Справедливороссов" представит Михаил Емельянов.
Четыре политические партии в Государственной думе седьмого созыва представят 13 депутатов Ростовской области, сообщили в донской ЦИК.
Украинская делегация не приехала в Ростов на заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в среду, передает корреcпондент RostovGazeta.