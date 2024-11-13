rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Естественная убыль населения в Ростовской области

Выбрать дату
2024
Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать
13 ноября, 11:50
Вымирание Ростовской области ускорилось в 2024 году
Естественная убыль населения в Ростовской области продолжает расти, согласно данных опубликованных Росстатом.
21 апреля, 11:40
В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются
24 марта, 12:40
Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год
30 января, 09:35
2023
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
17 декабря 2023, 09:45
Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области
Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области, следует из данных Росстата.
12 ноября 2023, 18:05
Население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году
12 ноября 2023, 07:30
В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году
В Ростовской области рождаемость снизилась почти на 10% в сентябре 2023 года, сообщает Росстат.
12 ноября 2023, 06:09
Смертность в Ростовской области снова начала расти после пандемии
17 сентября 2023, 11:39
Население в Ростовской области продолжает вымирать
Естественная убыль населения продолжает увеличиваться в Ростовской области, следует из данных Росстата.
14 августа 2023, 11:12
Росстат заявил о снижении смертности в Ростовской области после пандемии COVID-19
Смертность в Ростовской области за год снизилась на 20%, следует из данных Росстата.
16 июля 2023, 18:39
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
16 июля 2023, 15:39
Падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области
13 июня 2023, 05:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика