Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний

В Ростове-на-Дону жильцы домов на улице Пушкинской не могут уснуть из-за шумных компаний, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».