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Это Ростов

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Октябрь 2023
Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО
В Ростовской области удалось найти обломки, которые могли быть частью сбитого системой ПВО объекта, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».
19 октября 2023, 09:10
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка
29 сентября 2023, 10:03
Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября
23 сентября 2023, 17:59
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний
В Ростове-на-Дону жильцы домов на улице Пушкинской не могут уснуть из-за шумных компаний, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».
15 сентября 2023, 05:04
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
4 сентября 2023, 04:42
Ростовчане заявили об избитой днем на улице девушке
1 сентября 2023, 05:27
Август 2023
Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком
24 августа 2023, 05:58
Заполонившие Азовское море медузы превратили воду в кисель
В Азовском море на территории Ростовской области появилось огромное количество медуз, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».
14 августа 2023, 08:52
Ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса
12 августа 2023, 06:14

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