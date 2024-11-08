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Эвакуация

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Ноябрь
В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
8 ноября, 12:02
В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?
8 ноября, 08:49
Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду
Не прошло и дня как объявили штормовое предупреждение в Ростовской области, как уже два хутора начало подтапливать. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра.
1 ноября, 19:21
Октябрь
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону
В Ростове началась эвакуация людей из загоревшегося складского помещения, где хранились лекарства, сообщает городская администрация.
30 октября, 07:11
В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?
24 октября, 11:36
Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону
Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
18 октября, 05:27
Сентябрь
В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?
22 сентября, 14:34
После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад
21 сентября, 06:05
«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура
20 сентября, 05:23
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.
15 сентября, 14:33
Август
Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
29 августа, 10:27
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?
29 августа, 09:51
Власти прояснили информацию об эвакуации Пролетарска из-за горящего топлива
19 августа, 16:27
Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом
18 августа, 18:54
Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?
16 августа, 18:01
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали сотню человек. Что произошло?
16 августа, 16:42
Июль
Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий
31 июля, 14:58
В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?
В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».
25 июля, 11:42
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
19 июля, 15:36

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