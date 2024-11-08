rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Эвакуация людей

Выбрать дату
2024
В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?
8 ноября, 08:49
В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?
24 октября, 11:36
В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?
22 сентября, 14:34
Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
29 августа, 10:27
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?
29 августа, 09:51
Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?
16 августа, 18:01
В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?
В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».
25 июля, 11:42
В Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на проспекте Стачки. Что там случилось?
9 июня, 11:01
Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?
9 марта, 09:17
2023
В Азове эвакуируют школьников: что происходит в городе
В Ростовской области сообщают об эвакуации школ в Азове, информация появилась в местных Telegram-каналах.
25 октября 2023, 10:20
Автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону
29 июня 2023, 06:46
Появились первые кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня
В Интернете появились первые фотографии дома, в котором произошел взрыв газа в Ростове-на-Дону, снимки размещены в соцсетях.
2 июня 2023, 11:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика