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Эвакуация ТЦ

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2024
Полицейские экстренно прибыли к зданию рядом со штабом ЮВО. Что произошло?
20 ноября, 11:44
В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?
24 октября, 11:36
В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?
22 сентября, 14:34
Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
29 августа, 10:27
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?
29 августа, 09:51
Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?
16 августа, 18:01
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали сотню человек. Что произошло?
16 августа, 16:42
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
3 июля, 15:39
Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?
9 марта, 09:17
2023
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
В Ростове-на-Дону днем в понедельник, 29 мая, провели эвакуацию торгового центра «Рио», сообщили местные жители в соцсетях.
29 мая 2023, 13:26

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