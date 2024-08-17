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Эвакуация ТЦ в Ростове

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2024
В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова
17 августа, 07:42
Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?
9 марта, 09:17
2023
В Ростове эвакуировали посетителей ТЦ «Парк» из-за пожарной тревоги
11 июля 2023, 12:48

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