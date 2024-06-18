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Европа

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2024
Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой
Воспитанница Волгодонской детской школы олимпийского резерва № 2 Юлия Ефремова может не попасть на Олимпиаду в Париже, сообщает «Матч ТВ».
18 июня, 09:33
2023
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
11 декабря 2023, 09:02
Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины
10 декабря 2023, 11:55
ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0
3 декабря 2023, 13:15
Ростов-на-Дону может уйти под воду из-за остановки течения Гольфстрим
25 ноября 2023, 16:42
Ростовский депутат Бородай заявил, что армия РФ победит в случае конфликта с Европой
25 ноября 2023, 11:36
Уехавших за границу ростовских журналистов могли финансировать американцы
20 ноября 2023, 14:17
Политолог Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова
28 октября 2023, 12:02
2022
«Напечатанными долларами не накормишь»: Путин заявил, что важно в новом миропорядке
30 сентября 2022, 13:28
Владимир Путин спросил россиян, хотят ли они гендеры вместо мужчин и женщин
В своем обращении к жителям России президент Владимир Путин спросил, хотят ли россияне десятки гендеров вместо двух полов.
30 сентября 2022, 13:20

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