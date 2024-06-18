Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой

Воспитанница Волгодонской детской школы олимпийского резерва № 2 Юлия Ефремова может не попасть на Олимпиаду в Париже, сообщает «Матч ТВ».