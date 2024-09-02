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Факел

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«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»
2 сентября, 09:08
«Есть, к чему придраться!»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер «Ростова» остался недоволен игрой, после победы над «Факелом» со счетом 4:1, сообщает «Матч ТВ».
2 сентября, 05:56
Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о футболистах в Ростове
19 марта, 20:21
2023
ФК «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив в добавленное время
30 июля 2023, 08:26
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных после победы над «Факелом», говорится на сайте ФК.
24 июля 2023, 05:19
ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье, 23 июля, сыграл с «Факелом» и одержал победу.
23 июля 2023, 19:41
Дополнительные автобусы пустят в Ростове 23 июля в день футбольного матча с «Факелом»
Дополнительные автобусы запустят в Ростове 23 июля, чтобы болельщики смогли попасть на матч ФК «Ростов» с «Факелом», сообщили в городской администрации.
23 июля 2023, 05:37

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