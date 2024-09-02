Дополнительные автобусы пустят в Ростове 23 июля в день футбольного матча с «Факелом»

Дополнительные автобусы запустят в Ростове 23 июля, чтобы болельщики смогли попасть на матч ФК «Ростов» с «Факелом», сообщили в городской администрации.