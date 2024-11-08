Участники сговора при закупке коек в ковидный госпиталь в Ростове пойдут под суд

Уголовное дело в отношении должностного лица и директоров двух компаний передали в Ленинский районный суд Ростова. Как сообщает региональная прокуратура, их обвиняют в ограничении конкуренции и пособничестве в этом.