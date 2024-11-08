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ФАС

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2024
Билеты на поезда из Ростовской области резко подорожают с декабря
В Ростовской области, как и в других субъектах РФ, увеличится стоимость билетов на поезда, сообщают СМИ. Цены подскочат сразу на 11,6%. Новые тарифы введут с 1 декабря.
8 ноября, 10:48
ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор
29 октября, 12:04
ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области
16 октября, 07:42
Участники сговора при закупке коек в ковидный госпиталь в Ростове пойдут под суд
Уголовное дело в отношении должностного лица и директоров двух компаний передали в Ленинский районный суд Ростова. Как сообщает региональная прокуратура, их обвиняют в ограничении конкуренции и пособничестве в этом.
30 сентября, 10:51
ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове
Тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове приостановлен ФАС из-за жалобы, сказано в документах на сайте госзакупок.
12 сентября, 05:45
Производитель стекла из Ростова выплатил более 100 млн штрафа за ценовой сговор
Ростовский производитель стекла не смог оспорить решение ФАС и выплатил крупный штраф за ценовой сговор с рязанской тезкой.
5 сентября, 20:08
В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы
23 августа, 19:04
Часть супермаркетов могут полностью закрыть в Ростовской области
23 августа, 10:09
«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы
28 июля, 09:47
ФАС доказало сговор при закупке кроватей в пандемию в Ростове-на-Дону
3 июля, 12:56
Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей
Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф, наложенный ФАС на ООО «Ростовское ДСУ» в размере 59,4 млн рублей за участие в картельном сговоре с другими дорожными подрядчиками при торгах по государственному контракту на строительство и ремонт дорог на сумму 16 млрд рублей.
12 июня, 05:10
Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей
8 мая, 09:57
Торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила о необходимости сохранить цены на яйца и не допустить их роста в преддверии православного праздника Пасхи.
18 апреля, 13:24
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
8 апреля, 09:29
Донское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни
В Ростовской области обнаружили сговор при закупке горючего для вертолетов Южным таможенным управлением (ЮТУ), подробности рассказала пресс-служба донского УФАС.
19 марта, 13:33
В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»
6 марта, 12:13
ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» после рекламы кредитки
15 февраля, 15:31
2023
«Цена как на Фаберже»: ростовчане заявили о стремительном росте цен на яйца в ноябре
24 ноября 2023, 06:50
ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области
14 ноября 2023, 17:25
В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов
12 октября 2023, 14:56

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