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Фатеев

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2024
Главой администрации Таганрога впервые избрали женщину. Что о ней известно?
2 октября, 08:46
Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога
27 сентября, 11:02
Глава администрации Таганрога Фатеев стал жертвой мошенников
Мошенники от имени главы администрации Таганрога Андрея Фатеева вступают в переписку с жителями, сообщил градоначальник в Telegram.
8 августа, 08:21
Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за возможных атак БПЛА
Режим повышенной готовности продлен в Таганроге в связи с атаками дронов, сообщил глава городской управы Андрей Фатеев.
10 апреля, 13:33
Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов
9 марта, 04:03
2023
На видео попала неадекватная пассажирка, угрожавшая таксисту главой Таганрога
16 октября 2023, 12:10
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
8 октября 2023, 15:25
Глава Таганрога Фатеев заявил, что пострадавшим после взрыва не нужна спецпомощь
29 июля 2023, 17:27

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