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Фермерство

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2024
Самый низкий урожай пшеницы за четыре года прогнозируют в России
Из-за чего в этом году ожидается плохой урожай пшеницы и как это отразится на ценах, рассказали «Новые известия».
25 октября 2024, 08:38
Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла
В Ростовской области выявили очередное фантомное предприятие по производству молочной продукции, об этом 26 сентября сообщает региональный Россельхознадзор.
26 сентября 2024, 09:28
Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области
7 мая 2024, 06:20
2023
Ростовским фермерам некому продавать осетровых рыб
Сбыт осетровых стал проблемой для фермеров в Ростовской области, сообщают СМИ.
9 января 2023, 11:07

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