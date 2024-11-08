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Фестиваль в Ростове

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Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября
8 ноября, 07:14
Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году
В 2024 году в Ростовской области отменили проведение ежегодных «Осада Азова» и «Донская уха», сообщает 1 Rnd со ссылкой на региональный Минкульт.
26 июля, 05:53
Всероссийский фестиваль военной песни пройдет в Ростове
28 июня, 20:06
2023
Театрализованный фестиваль хлеба устроят в Ростове
22 сентября 2023, 16:58
Фестиваль уличного искусства «Ничего страшного» пройдет в Ростове в июле
В Ростове в июле пройдет фестиваль уличного искусства «Ничего страшного», рассказали в администрации города.
19 июня 2023, 16:07
Фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня
В Ростове в начале июня стартует фестиваль уличного искусства «Про Любовь», рассказали в правительстве региона.
1 июня 2023, 10:31
Фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая
В Ростове-на-Дону 20 мая проведут ставший уже традиционным фестиваль «Донская селедка».
17 мая 2023, 12:53

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