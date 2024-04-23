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Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России
Ростов-на-Дону входит в список претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году, сообщает Объясняем.РФ.
23 апреля, 12:19
Март
На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела
В Ростове-на-Дону установят арт-объекты, фиксирующие количество добрых поступков, совершенных дончанами, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
14 марта, 17:29
Октябрь 2023
Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить
9 октября 2023, 12:27
Сентябрь 2023
На один день центр Ростова превратят в старый купеческий город
В День города, 16 сентября, жители Ростова смогут окунуться в атмосферу старого купеческого города, сообщили в городской администрации.
14 сентября 2023, 05:29
Август 2023
В Ростове-на-Дону создадут анимационную мастерскую за 600 тыс рублей
В Ростове-на-Дону на средства гранта планируется открыть анимационную мастерскую, сообщили в правительстве региона.
4 августа 2023, 07:47
Логвиненко рассказал о роли Ростова в повышении престижа профессии педагога
1 августа 2023, 10:25
Июль 2023
Стало известно, как Ростов-на-Дону отметит 275-летие
Ростову-на-Дону в следующем году исполнится 275 лет, а подготовка к юбилею уже началась.
10 июля 2023, 11:03

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