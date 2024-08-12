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Фестивали в Ростовской области

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2024
Власти Ростовской области решили потратить 5 млн рублей на винный фестиваль
12 августа 2024, 16:02
2023
Депутат Вассерман призвал отличать человека от животного в Ростове
Предназначение гуманитарных наук — отличать человека от животного, заявил в Ростове депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
17 сентября 2023, 13:30
Фестиваль «Донская уха» пройдет в Ростовской области 15 сентября
В станице Багаевской в Ростовской области 15 сентября состоится фестиваль «Донская уха», сообщили местные власти.
9 сентября 2023, 11:42
На фестиваль уличной культуры в Ростове пришли более 10 тысяч человек
Фестиваль «Уличная классика» в Ростове посетили более десяти тысяч человек, сообщил руководитель проекта Иван Шмонин.
13 августа 2023, 12:29
Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» пройдет в Ростове 12 августа
В Ростове состоится гастрономический фестиваль «Сделано на Дону», рассказали в правительстве региона.
11 августа 2023, 17:57
Стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области
Фестиваль «Донская уха» пройдет 2 сентября в Багаевском районе Ростовской области, сообщили местные власти.
9 августа 2023, 18:14
Фестиваль «Осада Азова» проведут в Ростовской области 5 августа
16 июля 2023, 12:25
Большой фестиваль красок пройдет в Ростовской области 11 июня
На Пушкинской набережной в Таганроге 11 июня состоится фестиваль красок, сообщает городская афиша.
11 июня 2023, 07:51

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