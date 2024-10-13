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Октябрь
Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег
13 октября, 05:42
Февраль
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет настоящая весна
26 февраля, 09:13
Морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля
22 февраля, 06:04
Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля
20 февраля, 15:46
Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в феврале
Жителей Ростова с 19 по 25 февраля ожидает сокращенная рабочая неделя, информация об этом появилась на портале Минтруда РФ.
18 февраля, 06:31
Ростовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в феврале
13 февраля, 06:19
После резкого потепления в Ростове-на-Дону ожидается мощное похолодание
9 февраля, 07:16
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове
2 февраля, 09:43
Синоптик Назарова заявила, что погода удивит ростовчан в феврале
1 февраля, 04:58
Январь
Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля
30 января, 04:49
Ждать ли в Ростове февральских морозов. Подробный прогноз погоды
29 января, 07:03

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