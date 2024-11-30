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Фейерверки

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Ноябрь
Каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников
Примерно каждый четвертый житель Ростова-на-Дону обеспокоен запуском пиротехники. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на результаты опроса пресс-службы страхового брокера «Mainsgroup».
30 ноября, 07:00
Октябрь
Громкие хлопки разбудили жителей Ростова-на-Дону ночью. Рассказываем, что случилось
5 октября, 06:52
Сентябрь
«Это покушение»: неизвестный взорвал фейерверк во дворе депутата Каменска-Шахтинского
25 сентября, 19:10
Август
Обещали грамоту: поджигательница ТРЦ Ростова-на-Дону назвала заказчика преступления
19 августа, 13:47
Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом
18 августа, 18:54
Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону
16 августа, 12:54
Июнь
Фейерверки продолжают запускать в Ростовской области во время запретов
8 июня, 08:06
Март
Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая
В Ростовской области продлили ограничения на запуск пиротехники, которые действуют с прошлого года, говорится в указе губернатора.
18 марта, 08:36
Январь
Итоги недели: на Дону вспыхнуло здание цирка, а жители боятся вооруженных мигрантов
7 января, 17:22
Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе
6 января, 14:35
«Зелененький он был»: на Дону выбрасывают елки и удивляются ценам на огурцы
1 января, 15:48
Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет
1 января, 05:33
Декабрь 2023
Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов
31 декабря 2023, 14:59
Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь
31 декабря 2023, 13:45
«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области
31 декабря 2023, 11:26
В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности
В Новый год и длинные выходные донские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
30 декабря 2023, 12:36
В Ростовской области задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков
27 декабря 2023, 10:44
МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год
В Ростове-на-Дону во время новогодней ночи спасатели будут предотвращать запуски фейерверков, сообщил глава регионального УМЧС Сергей Филиппов на пресс-конференции.
26 декабря 2023, 14:49
Жители Ростова рассказали, что может вывести их из себя в новогоднюю ночь
22 декабря 2023, 07:47
Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год
22 декабря 2023, 07:44

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