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Фейки в Ростове

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Ноябрь 2023
«Вам подарок — заплатите»: жителей Ростовской области пугают новой схемой мошенников
В социальных сетях и мессенджерах жителей Ростовской области стали распространять информацию о новой мошеннической схеме с так называемыми «подарками». RostovGazeta решила проверить информацию на подлинность.
20 ноября 2023, 14:35
Май 2023
Информация о розыске в Ростовской области сбежавших 39 дезертирах может быть фейком
В Ростовской области являются фейковыми распространяемые ориентировки о сбежавших бойцах, сообщают СМИ.
26 мая 2023, 12:43
Фейком оказался набор ростовских водителей рефрижераторов для «груза 200» в зоне СВО
В Ростове назвали фейком набор водителей для перевозки погибших из зоны СВО, пишут СМИ.
10 мая 2023, 12:29
Донское МЧС опровергло информацию о рассылке предупреждений об ударах беспилотников
Управление МЧС по Ростовской области не рассылало предупреждения, касающегося ударов беспилотников, сообщили в ведомстве.
8 мая 2023, 16:16

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