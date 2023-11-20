Фейки в Ростове

«Вам подарок — заплатите»: жителей Ростовской области пугают новой схемой мошенников

В социальных сетях и мессенджерах жителей Ростовской области стали распространять информацию о новой мошеннической схеме с так называемыми «подарками». RostovGazeta решила проверить информацию на подлинность.