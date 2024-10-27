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2024
Экс-глава УМВД Ростова Сергей Шпак может стать фигурантом дела о «мертвых душах»
Бывший глава управления МВД Ростова может стать фигурантом уголовного дела о «мертвых душах» в полиции, сообщает 1RND.
27 октября, 10:44
Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть
1 сентября, 17:56
В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки
16 августа, 18:28
Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение
23 января, 12:23
В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника
15 января, 07:47
2023
Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере на Береговой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на незнакомца и убил его, сообщили в региональном УСКР.
19 сентября 2023, 07:41
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
14 августа 2023, 14:09
Почти 40 свидетелей могут допросить по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
По уголовному делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской планируется допросить около 40 свидетелей, сообщают СМИ.
2 августа 2023, 12:22
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37
Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который похитил ребенка, сообщили в региональном УСКР.
19 июля 2023, 04:41
Житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом
Жителя Ростовской области будут судить за убийство незнакомого человека утюгом, рассказали в УСКР по Ставропольскому краю.
6 июля 2023, 09:20

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