Финансовая мошенничество

В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей

В Ростове обманутый мошенниками 72-летний пенсионер отдал им 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Ростовской области.