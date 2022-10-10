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Фишкин Михаил Валерьевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 9 июня 1976, г. Ростов-на-Дону

Образование: Ростовскую государственную экономическую академию (РИНХ) по специальности «Экономика и управление на предприятии».

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Резюме

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области

Биография

2014 - 2017

Помощник Губернатора Ростовской области

2017 - По настоящее время

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Михаила Валерьевича Фишкина назначили главой министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, информирует правительство региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начнет собирать данные о лесах и недрах, сообщил глава ведомства Михаил Фишкин.

Через пять лет планируется восстановить необходимый уровень растительности на месте крупного лесного пожара, который произошел в Усть-Донецком районе Ростовской области в 2017 году, высадив четыре миллиона саженцев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин Михаил Валерьевич.

Материалы СМИ

Назначен глава Минприроды Ростовской области

Михаила Фишкина назначили главой министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, информирует в четверг правительство региона.

Восстанавливать лес под Ростовом после крупного пожара будут пять лет

Через пять лет планируется восстановить необходимый уровень растительности на месте крупного лесного пожара, который произошел в Усть-Донецком районе Ростовской области в 2017 году, высадив четыре миллиона саженцев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Минприроды Ростовской области обязали собирать данные о лесах и недрах

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начнет собирать данные о лесах и недрах, сообщил глава ведомства Михаил Фишкин.

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