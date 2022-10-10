Через пять лет планируется восстановить необходимый уровень растительности на месте крупного лесного пожара, который произошел в Усть-Донецком районе Ростовской области в 2017 году, высадив четыре миллиона саженцев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин Михаил Валерьевич.