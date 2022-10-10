Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 9 июня 1976, г. Ростов-на-Дону
Образование: Ростовскую государственную экономическую академию (РИНХ) по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области
Помощник Губернатора Ростовской области
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области
Михаила Валерьевича Фишкина назначили главой министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, информирует правительство региона.
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начнет собирать данные о лесах и недрах, сообщил глава ведомства Михаил Фишкин.
Через пять лет планируется восстановить необходимый уровень растительности на месте крупного лесного пожара, который произошел в Усть-Донецком районе Ростовской области в 2017 году, высадив четыре миллиона саженцев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин Михаил Валерьевич.
Михаила Фишкина назначили главой министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, информирует в четверг правительство региона.
Через пять лет планируется восстановить необходимый уровень растительности на месте крупного лесного пожара, который произошел в Усть-Донецком районе Ростовской области в 2017 году, высадив четыре миллиона саженцев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начнет собирать данные о лесах и недрах, сообщил глава ведомства Михаил Фишкин.