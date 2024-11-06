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ФК "Ростов"

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Ноябрь
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева
6 ноября, 16:02
Октябрь
Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
30 октября, 18:20
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.
23 октября, 06:44
«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:50
«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:14
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина
11 октября, 12:56
На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей
Здоровый рацион игроков «Ростова» обойдется футбольному клубу в 5 миллионов рублей, следует из данных на сайте закупок.
8 октября, 09:30
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей
3 октября, 18:05
Сентябрь
Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 17:50
Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 16:58
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой
13 сентября, 14:32
Август
Что будет с матчами ФК «Ростов» в связи с запретом на массовые мероприятия
На домашнем стадионе футбольного клуба «Ростов» смогут присутствовать зрители, несмотря на региональный запрет на проведении всех массовых общественных мероприятий, сообщает донское министерство спорта.
30 августа, 19:19
В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»
30 августа, 16:41
ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область
18 августа, 14:54

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