Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?

Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.