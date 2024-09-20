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2024
«Это НЛО?»: в небе над Ростовской областью зависли две белые точки
В небе над Ростовской областью появились две белые точки. Необычное явление местные жители увидели вечером 19 сентября.
20 сентября, 06:46
В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля
19 сентября, 09:18
В Сеть попали откровенные снимки ростовчанки Виктории Лопыревой
Уроженка Ростова-на-Дону, Мисс Россия-2003 и телеведущая Виктория Лопырева поделилась откровенными фото в крошечном бикини, которые она сделала на отдыхе. Пост опубликован в социальных сетях модели.
2 августа, 18:56
Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею
В Ростовской области житель Гуково обнаружил под капотом авто неизвестную змею, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
13 апреля, 09:18
В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала
В Ростове заявили, что не собираются строить торгово-развлекательный центр на месте старого автовокзала, об этом сообщили в пресс-службе автовокзала имени М. А. Шолохова.
19 марта, 16:30
«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону
8 февраля, 04:56
Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»
В Ростове активисты своими силами законсервировали «Дом с ангелами», ожидающий реставрации, об этом сообщили градозащитники «МойФасад».
23 января, 14:27
Жители Ростовской области сдали более 60 литров крови за день
5 января, 07:48
2023
Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область
4 декабря 2023, 11:53
Ничего не осталось: балкон оторвало ветром у высотки в Таганроге 27 ноября
В Таганроге из-за начавшегося ураганного ветра с многоэтажного дома сорвало балкон, сообщили местные жители в соцсетях.
27 ноября 2023, 12:25
«Военные отработали»: губернатор Ростовской области назвал причины грохота
8 ноября 2023, 09:21
Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене
5 ноября 2023, 17:04
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Ресторан «Раки и гады» загорелся на Шаумяна в Ростове-на-Дону
17 октября 2023, 11:39
«Это жесть»: жители Таганрога оценили состояние больницы скорой помощи
В Таганроге необходимо провести ремонт в БСМП-5, которого не было очень давно, сообщили местные жители в Telegram.
16 октября 2023, 10:11
Появились кадры с места ДТП с бензовозом и тремя трупами в Ростовской области
10 сентября 2023, 04:58
Появились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
В Интернете опубликовали фотографии последствий аварии в Батайске, в которой погибли три человека, фото разместили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 09:21
Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове у цирка, где застрял танк
24 августа 2023, 13:12
В Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 17 августа, провели эвакуацию на территории автовокзала, сообщили местные жители в Telegram в группе «Ростов Главный».
17 августа 2023, 08:15
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко опубликовал снимки с последствиями падения БПЛА в хуторе Дарагановка.
30 июля 2023, 20:34

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