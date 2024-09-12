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На месте реки — болото: появились жуткие кадры практически обмелевшего Дона в Ростове
12 сентября, 14:01
Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону
19 января, 08:21
2023
В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж
2 декабря 2023, 13:25
Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в субботу, 16 сентября, масштабно празднуют День города. Корреспондент RostovGazeta подготовил фоторепортаж с места событий.
16 сентября 2023, 16:35
Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки
8 сентября 2023, 13:43
Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
7 сентября 2023, 06:28

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