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Франция

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Франция и Британия разрешили Украине бить ракетами, способными достать до Ростова
Удар на дальнее расстояние по России с территории Украины одобрили власти Франции и Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Figaro.
17 ноября, 20:14
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, зачем на Украине размещают «неядерные силы»
25 октября, 15:16
Стала известна судьба гипермаркетов французской сети «Ашан» в Ростове
Информация об уходе сети «Ашан» из России является слухом, сообщили в пресс-службе компании РИА «Новости».
24 октября, 12:52
Французская компания отрицает участие в атаке ВСУ на Ростовскую область
Французская компания Safran Seats опровергла заявления о том, что она участвовала в атаке ВС Украины на Ростовскую область, сообщает РИА Новости.
5 сентября, 19:08
Ростовчане расклеили листовки в поддержку Дурова
27 августа, 05:01
Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова
25 августа, 15:05
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Светящийся объект, который заметили в небе жители Ростовской области, может быть частью запущенной из Франции ракеты, пишут «Известия».
10 июля, 08:03
2023
В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы
В Ростове-на-Дону уничтожили крупную партию сыра и мяса, которую изъяли на одном из рынков, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
18 декабря 2023, 08:13
Уехавших за границу ростовских журналистов могли финансировать американцы
20 ноября 2023, 14:17
Тренер Онопко заявил, что из Ростова до Москвы добираться дольше, чем из Франции
Футбольный тренер Виктор Онопко заявил, что быстрее добраться до Москвы из Франции, чем из Ростова, сообщают СМИ.
7 октября 2023, 06:47
Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Поставки США Украине дальнобойного вооружения может склонить Германию к передаче для ВСУ крылатых ракет Taurus, пишет «Газета.ру».
23 сентября 2023, 17:40
Ростов-на-Дону попал в зону поражения для французских ракет Scalp
8 августа 2023, 05:57
Политолог Абросимов заявил, что ВСУ могут атаковать ракетами Scalp Ростовскую область
Увеличивается вероятность удара по Ростовской области после получения ВСУ ракет Scalp, поделился с RostovGazeta мнением политолог Дмитрий Абросимов.
13 июля 2023, 12:15

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