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Фура

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Ноябрь
В ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» один из водителей фуры погиб в массовой аварии. ДТП случилось 12 ноября в районе города Зверево.
12 ноября, 19:58
Кабина всмятку: на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фуры
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла массовая авария с участием нескольких фур и легковушки, сообщают очевидцы в соцсетях.
12 ноября, 18:55
Октябрь
Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону
31 октября, 04:50
Машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 в Ростовской области
26 октября, 05:49
Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области
22 октября, 10:54
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовалась пробка из-за ДТП, в котором сбили мужчину.
11 октября, 19:49
М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом
11 октября, 12:44
Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской области
6 октября, 16:00
Сентябрь
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода
29 сентября, 18:58
«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура
20 сентября, 05:23
На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп
14 сентября, 07:33
Появились страшные кадры влетевшей в отбойник фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области
13 сентября, 08:43
Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем
Водитель легковушки скончался на месте жесткого ДТП с фурой, получив травмы, несовместимые с жизнью, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
10 сентября, 20:13
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами
В Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и фургон. Трассу М-4 «Дон» в Аксайском районе завалило томатами, сообщает региональный УГИБДД.
10 сентября, 09:13
Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину
8 сентября, 06:23
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
Как сообщили в компании по перевозке грузов, после пожара рядом с их терминалом на ГПЗ-10 в Ростове начали внутреннее расследование.
6 сентября, 10:40
Появились новые кадры горящей после взрыва фуры у ГПЗ-10 в Ростове
6 сентября, 09:10
Август
Перевернувшаяся фура заблокировала проезд на М-4 «Дон» в Ростовской области
26 августа, 10:59
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили «Газель»
25 августа, 09:33
Остался только каркас: появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области
21 августа, 17:49

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